Польские фермеры блокируют движение грузовиков в двух пунктах пропуска

По состоянию на среду польские фермеры блокируют движение грузовиков на двух пунктах пропуска, пропуская по несколько транспортных средств в час или вообще ни одного.

Об этом сообщил "Укринформу" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет "Европейская правда".

Блокируют грузовики на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Через эти КПП польские протестующие за минувшие сутки совсем не пропускали грузовики в сторону Польши.

Через "Ягодин", как и раньше, протестующие пропускают в сторону Украины незначительное количество грузовиков, особенно если сравнивать с пропускной способностью этого направления. За прошедший день таких было 80. Это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями, которое способно пропускать около 1400 грузовиков в обоих направлениях в сутки.

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По состоянию на утро среды на этих двух заблокированных пунктах в очередях на территории Польши в целом находится около 570 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу.

Через разблокированный во вторник пункт пропуска "Долгобычув – Угринов" оформление и пропуск через границу грузовиков в обоих направлениях проходит в обычном режиме.

Очереди сохраняются на ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини" – 850 и 600 грузовиков соответственно. Однако интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд происходит в соответствии с пропускной способности каждого из пунктов пропуска.

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Между тем Государственная таможенная служба Украины получила информацию от польской стороны, что в четверг польские протестующие планируют начать двухдневную блокаду КПП "Корчова – Краковец" на въезд в Украину.

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Европейская правда