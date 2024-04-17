Польські фермери блокують рух вантажівок у двох пунктах пропуску

Станом на середу польські фермери блокують рух вантажівок на двох пунктах пропуску, пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину або й взагалі жодного.

Про це повідомив "Укрінформу" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише "Європейська правда".

Блокують вантажівки на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Через ці КПП польські протестувальники за минулу добу зовсім не пропускали вантажівки в бік Польщі.

Через "Ягодин", як і раніше, протестувальники пропускають в бік України незначну кількість вантажівок, особливо якщо порівнювати з пропускною спроможністю цього напрямку. За минулий день таких було 80. Це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках на добу.

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Станом на ранок середи на цих двох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 570 вантажівок. Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон.

Через розблокований у вівторок пункт пропуску "Долгобичув – Угринів" оформлення та пропуск через кордон вантажівок в обох напрямках проходить у звичайному режимі.

Черги зберігаються на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині" – 850 та 600 вантажівок відповідно. Однак інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд відбувається відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску.

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Між тим Державна митна служба України отримала інформацію від польської сторони, що у четвер польські протестувальники планують почати дводенну блокаду КПП "Корчова – Краківець" на в’їзд в Україну.

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Європейська правда