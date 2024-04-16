Польские фермеры за сутки не пропустили ни одного грузовика на трех пунктах пропуска

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков по трем пунктам пропуска – "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". Через эти три пункта польские протестующие за минувшие сутки вообще не пропускали грузовики в сторону Польши.

Об этом сообщил в комментарии Укринформ спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, через "Угринов" протестующие также не пропустили ни одного автомобиля в сторону Украины. Через "Ягодин" протестующие пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки.

За прошедший день таких было 70, при том, что это самое большое инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями, которое способно пропускать около 1400 грузовиков в обоих направлениях.

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По состоянию на утро 16 апреля на этих трех заблокированных пунктах в очередях на территории Польши всего около 600 грузовиков.

Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Также сохраняются очереди на ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини" – 900 и 450 грузовиков соответственно. Однако по этим направлениям происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд в соответствии с пропускной способностью каждого из пунктов пропуска.

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Напомним:

15 апреля на границе с Польшей утром в очередях стояло 2300 грузовиков. На пунктах пропуска пропускали по несколько грузовых транспортных средств в час.