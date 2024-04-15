В российском "Русале" заявили, что новые санкции не повредят экспорту алюминия
В российском гиганте "Русал" заявили, что санкции США и Великобритании не повлияют на экспорт металлов, поскольку они не затрагивают глобальные логистические решения компании, доступ к банковской системе и систему производства.
Об этом сообщает Reuters и российское издание "Интерфакс".
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США в пятницу объявило о запрете на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
"Русал" является крупнейшим в мире производителем алюминия вне Китая.
В понедельник Кремль заявил, что считает санкции незаконными.
"Объявленные действия не влияют на способность "Русала" осуществлять поставки, поскольку глобальные логистические решения "Русала", доступ к банковской системе, общее производство и системы качества не затрагиваются
Решение США не накладывает никаких новых запретов или требований, связанных с обработкой, клирингом или отправкой платежей любыми банками-посредниками", - заявили в "Русале".
Кроме этого, в компании заявили, что санкции не накладывают каких-либо новых запретов или требований, касающихся обработки, клиринга или отправки платежей любыми банками-посредниками.
Экономическая правда