В российском "Русале" заявили, что новые санкции не повредят экспорту алюминия

В российском гиганте "Русал" заявили, что санкции США и Великобритании не повлияют на экспорт металлов, поскольку они не затрагивают глобальные логистические решения компании, доступ к банковской системе и систему производства.

Об этом сообщает Reuters и российское издание "Интерфакс".

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США в пятницу объявило о запрете на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

"Русал" является крупнейшим в мире производителем алюминия вне Китая.

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В понедельник Кремль заявил, что считает санкции незаконными.

"Объявленные действия не влияют на способность "Русала" осуществлять поставки, поскольку глобальные логистические решения "Русала", доступ к банковской системе, общее производство и системы качества не затрагиваются

Решение США не накладывает никаких новых запретов или требований, связанных с обработкой, клирингом или отправкой платежей любыми банками-посредниками", - заявили в "Русале".

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Кроме этого, в компании заявили, что санкции не накладывают каких-либо новых запретов или требований, касающихся обработки, клиринга или отправки платежей любыми банками-посредниками.

Экономическая правда