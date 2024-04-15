"Дочка" Auchan продала свои активы в России – СМИ

Компания Ceetrus, которая входит в структуру французской сети гипермаркетов "Ашан", закрыла сделку о продаже своих активов в России.

Об этом сообщает РБК.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 12 апреля новым собственником компании, на балансе которой и находятся объекты, стала фирма "Торговые галереи". Ее основным владельцем через АО "Кама капитал" и "УК Кама капитал" выступает Тагир Шаймарданов.

Компания "Ситрас" является частью французской группы "Ашан" семьи Мюлье, до 2018 года она называлась Immoauchan. В ее российском портфеле находится свыше 150 тыс кв. м торговых площадей, следует из информации на ее сайте.

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"Она управляет 40 торговыми центрами и галереями, в их числе – торговые комплексы "Акварель" в подмосковном Пушкине, Тольятти, Волгограде, "Тройка" в Москве. Консультанты, работавшие с этими объектами, также говорили "Ведомостям", что Ceetrus владеет и прикассовыми зонами в гипермаркетах "Ашан", – передает РБК.

Предварительный договор купли-продажи был подписан в октябре 2023 года, говорится в пояснении к бухгалтерской отчетности Ceetrus. В конце года было получено разрешение правкомиссии и ФАС на осуществление этой сделки, а 25 марта 2024 года она была нотариально заверена.

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Напомним:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину французская сеть "Ашан" осталась в России.

В феврале 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны.

В 2023 году Le Monde, The Insider и Bellingcat опубликовали расследование о том, что компания снабжала российскую армию в Украине.

В Auchan Украина заявили, что шокированы расследованием журналистов о помощи оккупационным войскам со стороны российской дочки "Ашана" и требуют объяснений от французского офиса.