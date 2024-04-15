У російському "Русалі" заявили, що нові санкції не зашкодять експорту алюмінію

У російському гіганті "Русал" заявили, що санкції США та Великої Британії не вплинуть на експорт металів, оскільки вони не зачіпають глобальні логістичні рішення компанії, доступ до банківської системи і систему виробництва.

Про це повідомляє Reuters та російське видання "Интерфакс".

Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) Мінфіну США у пʼятницю оголосило про заборону на імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження. Відповідний документ опубліковано на сайті відомства.

"Русал" є найбільшим у світі виробником алюмінію поза межами Китаю.

Реклама:

У понеділок Кремль заявив, що вважає санкції незаконними.

"Оголошені дії не впливають на здатність "Русала" здійснювати поставки, оскільки глобальні логістичні рішення "Русала", доступ до банківської системи, загальне виробництво і системи якості не зачіпаються

Рішення США не накладає жодних нових заборон або вимог, пов'язаних з обробкою, клірингом або відправленням платежів будь-якими банками-посередниками", - заявили в "Русалі".

Реклама:

Окрім цього, в компанії заявили, що санкції не накладають якихось нових заборон або вимог, що стосуються опрацювання, клірингу або надсилання платежів будь-якими банками-посередниками.

Економічна правда





