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США заборонили імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження

Субота, 13 квітня 2024, 10:00 - Українська правда

Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) Мінфіну США оголосило про заборону на імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження. Відповідний документ опубліковано на сайті відомства.

Про це повідомляють в Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) Мінфіну США 

В результаті імпорт і ввезення в США алюмінію, міді та нікелю російського походження, за винятком випадків, передбачених законом або обумовлених ліцензією, забороняється.

У відомстві додали, що американським компаніям тепер заборонено проводити операції з металами російського походження, зокрема здійснювати їх експорт і реекспорт. Уточнюється, що обмеження не стосуватимуться металів із РФ, які були вироблені до 13 квітня 2024 року.

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Крім того, влада США і Великої Британії вирішила обмежити використання російських алюмінію, міді та нікелю на світових біржах металів. У результаті Лондонській біржі металів (LME) і Чиказькій товарній біржі (CME) буде заборонено приймати російські метали, вироблені з 13 квітня.

Украънська правда

санкції США Росія
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