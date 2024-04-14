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Финляндия закрывает водные пункты пропуска на границе с РФ

Воскресенье, 14 апреля 2024, 15:00 - Владимир Туник-Фриз
Озеро Хаапасаари.
Озеро Хаапасаари.
Википедия

Финляндия закрывает несколько пунктов пропуска через море и озера, которые ранее были открыты для россиян.

Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы РФ.

В частности, россиянам закрыли движение для прогулок на воде по Сайменскому каналу, который находится на границе двух стран.

Кроме этого, были закрыты два морских пункта пропуска: Хаапасаари и Сантио.

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Финляндия продолжает закрытие границ на границе с Россией.

Напомним:

Высший административный суд Финляндии 14 марта решил отклонить жалобы россиян на решение правительства закрыть границу с Россией, заявив, что они не имели достаточных под собой оснований.

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