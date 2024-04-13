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США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения

Суббота, 13 апреля 2024, 10:00 - Украинская правда

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о запрете на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Об этом сообщает Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США 

В результате импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией, запрещается.

В ведомстве добавили, что американским компаниям теперь запрещено проводить операции с металлами российского происхождения, в частности осуществлять их экспорт и реэкспорт. Уточняется, что ограничения не будут касаться металлов из РФ, которые были произведены до 13 апреля 2024 года.

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Кроме того, власти США и Великобритании решили ограничить использование российских алюминия, меди и никеля на мировых биржах металлов. В результате Лондонской бирже металлов (LME) и Чикагской товарной бирже (CME) будет запрещено принимать российские металлы, произведенные с 13 апреля.

Украинская правда

санкции США Россия
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