Санкционный отдел Минфина США проверяет компании на предмет поставок микросхем в Россию

Getty Images

Санкционный отдел Министерства финансов США расследует деятельность нескольких американских и иностранных компаний по поставкам микросхем военного назначения, которые попадают в Россию. Под наблюдением, в частности, более 600 дистрибьюторов с которыми работают компании.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам американского чиновника, высокопоставленные чиновники из Министерства финансов, Министерства торговли и Государственного департамента обращались к производителям микроэлектроники со штаб-квартирой в США с просьбой прекратить поток микросхем в Россию. Министерство финансов США отказалось от комментариев, пишет агентство.

Один из аспектов расследования Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) касается того, используются ли американские финансовые учреждения для содействия торговле с лицами, на которых распространяются санкции, сказал американский чиновник. OFAC также работает над предотвращением таких поставок с помощью административных запретов и блокировок.

Реклама:

По словам американского чиновника, эксперты работают с компаниями над анализом данных о более 600 дистрибьюторов, которые, как представляется, продолжают продавать детали с ограниченным экспортом в Россию, и работают с компаниями над тем, чтобы изъять этих дистрибьюторов из своих цепей поставок.

Только в прошлом году Россия импортировала передовых американских и европейских микросхем на сумму более 1 миллиарда долларов, несмотря на ограничения, призванные помешать военным РФ получать технологии для подпитки своей войны в Украине.

Засекреченные данные российской таможенной службы, полученные агентством Bloomberg, показывают, что более половины импортируемых полупроводников и интегральных схем за первые девять месяцев 2023 года были произведены американскими и европейскими компаниями.

Реклама:

Экономическая правда.