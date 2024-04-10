"Укрэнерго" применяло аварийные отключения в Николаевской области
В результате российских обстрелов 10 апреля повреждено оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго".
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".
"Ночью россияне снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Повреждено оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго", – говорится в сообщении.
Кроме того, диспетчерский центр был вынужден применять аварийные отключения в Николаевской и Херсонской областях. По состоянию на 8 утра всех отключенных потребителей заживили.
Напомним:
На утро 8 апреля было обесточено 398 населенных пунктов. Из-за боевых действий были обесточены в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.