"Укренерго" застосовувало аварійні відключення у Миколаївській області 

Внаслідок російських обстрілів 10 квітня пошкоджено обладнання на одній з підстанцій "Укренерго".

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"Вночі росіяни знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Пошкоджено обладнання на одній з підстанцій "Укренерго", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, диспетчерський центр був змушений застосовувати аварійні відключення у Миколаївській та Херснській областях. Станом на 8 ранку всіх відключених раніше споживачів заживили.

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Нагадаємо:

Станом на ранок 8 квітня було знеструмлено 398 населених пунктів. Через бойові дії були знеструмлення в Донецькій, Запорізький, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.