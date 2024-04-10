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"Укренерго" застосовувало аварійні відключення у Миколаївській області 

Середа, 10 квітня 2024, 09:00 - Анастасія Дячкіна

Внаслідок російських обстрілів 10 квітня пошкоджено обладнання на одній з підстанцій "Укренерго". 

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго". 

"Вночі росіяни знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Пошкоджено обладнання на одній з підстанцій "Укренерго", – йдеться у повідомленні. 

Крім цього, диспетчерський центр був змушений застосовувати аварійні відключення у Миколаївській та Херснській областях. Станом на 8 ранку всіх відключених раніше споживачів заживили. 

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Нагадаємо: 

Станом на ранок 8 квітня було знеструмлено 398 населених пунктів. Через бойові дії були знеструмлення в Донецькій, Запорізький, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Укренерго електроенергія енергетика війна
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