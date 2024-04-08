По состоянию на утро 8 апреля обесточены 398 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Запорожский, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что в течение суток россияне повредили энергообъекты "Укрэнерго" в днепровском и восточном регионах.

"Ночью из-за атаки российских ракет и БПЛА в днепровском регионе повреждено оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго", и две высоковольтные воздушные линии. Обесточивания потребителей не было.

Реклама:

Вчера на востоке, в одном из прифронтовых районов, из-за артобстрела была обесточена высоковольтная подстанция "Укрэнерго" 330 кВ", - говорится в сообщении.

На Харьковщине в понедельник с 06:00 действуют графики почасовых отключений. Также продолжают действовать лимиты потребления для промышленных потребителей на Криворожье.

"Аварийно-восстановительные работы проходят в сложных условиях и продолжаются круглосуточно.

Реклама:

В восточном регионе на одной из подстанций ремонтные бригады "Укрэнерго" вернули в работу часть оборудования, поврежденного при обстрелах", - добавили в госкомпании.

В течение суток запланирован импорт из 4 стран, экспорт в 5 стран.

Импорт: в вечерние часы из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 667 МВТ-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 317 МВт.

Экспорт: в дневные часы максимальной активности электростанций на ВИЭ в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию, Молдову. Общим объемом 1 455 МВТ-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 388 МВт.

Экономическая правда