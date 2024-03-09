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В очереди на границе с Польшей 2300 грузовиков: поляки полностью блокируют движение с пунктов пропуска "Ягодин" и "Шегини"

Суббота, 9 марта 2024, 10:27 - Экономическая правда
 
Getty images

На всех пунктах пропуска на границе с Польшей в очереди находятся 2300 грузовиков.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"На пунктах пропуска Ягодин, Шегини (- ред) польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые следуют в сторону Польши. За минувшие сутки в сторону Украины на пункт пропуска Ягодин пересекло около 70 грузовых ТС, а в пункте пропуска Шегини - около 20", - подчеркнул Демченко.

Андрей Демченко также сообщил, что от польской стороны поступало сообщение о том, что фермеры планируют прекратить блокирование пункта пропуска "Краковец" по крайней мере до 13 марта.

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Легковые автомобили и автобусы движутся свободно как в сторону Польши, так и в сторону Украины.

Напомним:

6 марта сообщалось, что польские протестующие продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе. В очереди на въезд в Украину, находились более 2,3 тысячи грузовиков.

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