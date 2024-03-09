У черзі на кордоні з Польщею 2300 вантажівок: поляки повністю блокують рух з пунктів пропуску "Ягодин" та "Шегині"

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На всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею у черзі перебувають 2300 вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"На пунктах пропуску Ягодин, Шегині(- ред) польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують в бік Польщі. За минулу добу в бік України на пункт пропуску Ягодин перетнуло близько 70 вантажних ТЗ, а в пункті пропуску Шегині - близько 20", - наголосив Демченко.

Андрій Демченко також повідомив, що від польської сторони надходило повідомлення про те, що фермери планують припинити блокування пункту пропуску "Краківець" принаймні до 13 березня.

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Легкові автомобілі та автобуси рухаються вільно як у бік Польщі, так і в бік України.

Нагадаємо:

6 березня повідомляли, що польські протестувальники продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні. В черзі, на в'їзд в Україну, перебували понад 2,3 тисячі вантажівок.

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