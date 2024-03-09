У черзі на кордоні з Польщею 2300 вантажівок: поляки повністю блокують рух з пунктів пропуску "Ягодин" та "Шегині"
На всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею у черзі перебувають 2300 вантажівок.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"На пунктах пропуску Ягодин, Шегині(- ред) польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують в бік Польщі. За минулу добу в бік України на пункт пропуску Ягодин перетнуло близько 70 вантажних ТЗ, а в пункті пропуску Шегині - близько 20", - наголосив Демченко.
Андрій Демченко також повідомив, що від польської сторони надходило повідомлення про те, що фермери планують припинити блокування пункту пропуску "Краківець" принаймні до 13 березня.
Легкові автомобілі та автобуси рухаються вільно як у бік Польщі, так і в бік України.
Нагадаємо:
6 березня повідомляли, що польські протестувальники продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні. В черзі, на в'їзд в Україну, перебували понад 2,3 тисячі вантажівок.