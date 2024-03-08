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Япония заинтересована в инвестициях в украинскую титановую отрасль

Пятница, 8 марта 2024, 17:40 - Артур Крыжный
 
GettyImages

Сегодня главы ФГИУ встретился с представителями агентства JICA и японской компанией "Toho Titanium" для обсуждения возможности инвестирования в титановую отрасль Украины.

Об этом сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль.

"Рассказал о крупнейших предприятиях этой сферы, которые в управлении Фонда: ЗТМК, Сумыхимпром, ОГКХ. Украина может стать титановым партнером для всего мира, ведь мы имеем месторождения и первичную переработку. Сегодня для развития нам необходимы инвестиции, опыт и технологии", — говорится в сообщении.

Компания "Toho Titanium" специализируется на технологиях производства для различных сфер, используя титановые металлы и сырье из месторождений разных стран, включая Украину.

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Япония Украина ФГИУ металл
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