Япония поможет Украине с модернизацией газовых компрессорных станций

Япония поможет Украине в модернизации газовых компрессорных станций и внедрении мобильных турбин.

Об этом сообщает Минэнерго после подписания "Оператором ГТС Украины" меморандумов с японскими производителями энергетического оборудования.

Отмечается, что "Оператор ГТС" подписал Меморандумы о взаимопонимании с японскими производителями энергетического оборудования - компаниями Sumitomo Corporation и Kawasaki Heavy Industries.

"Первый документ - трехсторонний Меморандум между ОГТСУ, Sumitomo Corporation и Kawasaki Heavy Industries предусматривает модернизацию газовых компрессорных станций.

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Второй - двусторонний Меморандум о взаимопонимании с Sumitomo Corporation предусматривает сотрудничество во внедрении мобильных газовых турбин с использованием самых современных технологий для усиления устойчивости и гибкости энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.

Компании уже в этом году начнут необходимые исследования, подготовку технико-экономического обоснования для скорейшей реализации проектов, заявили в министерстве.

Напомним:

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"Оператор ГТС Украины" получит 1800 защитных габионов от Японии, которые будут использоваться для физической защиты объектов критической инфраструктуры ГТС в различных областях Украины, 320 из них - уже доставлены.

Экономическая правда