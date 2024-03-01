Индекс Nikkei завершил неделю с еще одним историческим максимумом

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei завершил неделю с еще одним историческим максимумом.

Об этом пишет NHK.

Отмечается, что скачок индекса последовал за рекордным ростом индекса Nasdaq, который отражает котировки акций высокотехнологичных компаний на бирже в Нью-Йорке

"По завершении торгов в пятницу индекс Nikkei составил 39,910, что на 744 пункта выше, чем в предыдущий день. Лидировали акции компаний, связанных с полупроводниками. Инвесторы также покупали акции компаний по производству точного оборудования и электроники.

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Аналитики говорят, что еще одним фактором роста индекса Nikkei стало ослабление иены относительно доллара", - пишет издание.

На прошлой неделе индекс превысил свой предыдущий рекордный максимум, который был установлен 34 года назад. Индекс Nikkei показывал рекордные максимумы три дня подряд до вторника.

Напомним:

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В четверг технологический индекс Nasdaq Composite закрылся на рекордно высоком уровне с 2021 года, с ростом на 0,9%.

Экономическая правда