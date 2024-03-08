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Японія зацікавлена в інвестиціях в українську титанову галузь

П'ятниця, 8 березня 2024, 17:40 - Артур Крижний
 
GettyImages

Сьогодні голова ФДМУ зустрівся з представниками агенції JICA та японською компанією "Toho Titanium" для обговорення можливості інвестування у титанову галузь України.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль. 

"Розповів про найбільші підприємства цієї сфери, які в управлінні Фонду: ЗТМК, Сумихімпром, ОГКХ. Україна може стати титановим партнером для всього світу, адже ми маємо родовища і первинну переробку. Сьогодні для розвитку нам необхідні інвестиції, досвід і технології", - йдеться у повідомленні.

Компанія "Toho Titanium" спеціалізується на технологіях виробництва для різних сфер, використовуючи титанові метали та сировину з родовищ різних країн, включаючи Україну.

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Японія Україна ФДМУ метал
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Економічна правда
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