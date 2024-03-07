В НБУ опровергли тезис о рекордном снятии средств со счетов из-за закона о мобилизации

фото: facebook пышного

Закон о мобилизации не повлиял заметно на ситуацию со средствами украинцев на счетах в банках.

Об этом в Facebook написал глава Национального банка Андрей Пышный.

"В высказывании "Украинцы снимают средства из банков рекордными темпами из-за закона о мобилизации" и первая, и вторая части утверждения не соответствуют действительности.

Мы детально проанализировали динамику средств на счетах в декабре-феврале", - заявил Пышный.

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По его словам, основное влияние на динамику средств на счетах имели сезонные факторы.

"Из года в год поступления на счета клиентов растут в конце года и сокращаются в начале года. Это логичный тренд, который был и в мирные времена. Бизнес и государство пытаются завершить все расчеты, в том числе и по зарплатам, до конца года, а в начале следующего года население эти средства тратит или инвестирует", - написал глава НБУ.

Рекорд действительно имел место: за 2023 год объем гривневых средств на счетах населения в банках увеличился на 121 млрд грн, или на 20,5%, и достиг исторического максимума - 711 млрд грн, добавил он.

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"Мы не увидели заметного влияния законопроекта о мобилизации. Более того, в первые недели его обсуждения в декабре остатки средств и в дальнейшем увеличивались. Кроме того, профильный комитет парламента четко сформулировал, что не будет поддерживать норму о блокировании счетов. Это возможно, как и сейчас, исключительно в судебном порядке", - заявил также Пышный.

Он добавил, что в НБУ также не увидели связи январских оттоков "с вбросами о якобы введении налогообложения всех карточных операций (это, кстати, уже опровергли в Министерстве финансов). Видим четкий сезонный тренд, который повторяется из года в год".

"В-четвертых, никаких прорывных новаций по раскрытию банковской тайны Национальный банк в феврале не утверждал. Мы лишь уточнили терминологию согласно изменениям в законодательстве о доступе к информации, который уполномоченные государственные органы в установленном порядке имели и до этих изменений. Национальный банк и в дальнейшем будет поддерживать инициативы, направленные против теневого сектора, одновременно строго отстаивая защиту конфиденциальности банковских операций в соответствии с мировыми стандартами.

В-пятых, в течение февраля объем гривневых средств физических лиц на счетах в банках практически восстановился после сезонных колебаний в январе, свидетельствуют данные нашей оперативной статистики на 1 марта. По состоянию на начало марта население хранит на гривневых счетах в банках ориентировочно 707 млрд грн", - добавил глава НБУ.

Он добавил, что украинцы наращивают долю срочных вкладов, а уровень долларизации депозитов снижается.

Экономическая правда