Нацбанк назначил руководительницу департамента внутреннего аудита

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Новым директором департамента внутреннего аудита НБУ Совет Национального банка с 20 февраля 2024 года назначил Елену Авраменко.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Вадим Миронюк, который до этого возглавлял департамент, по решению Совета НБУ уволен с должности согласно поданному заявлению.

В сферу ответственности новоназначенного директора департамента внутреннего аудита будет принадлежать, в частности, оценка эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и выполнения управленческих функций, обеспечиваемых структурными подразделениями НБУ, в соответствии с международными стандартами профессиональной практики внутреннего аудита.

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В соответствии с ЗУ "О Национальном банке Украины" руководитель подразделения внутреннего аудита Нацбанка назначается сроком на пять лет.

Назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения внутреннего аудита относится к полномочиям Совета НБУ. Департамент внутреннего аудита входит в вертикаль подчинения "Общий блок", руководство которой осуществляет председатель НБУ Андрей Пышный.

"Усиление эффективности внутреннего контроля Национального банка будет основной задачей для новоназначенного директора департамента внутреннего аудита. Надеюсь на содержательную и результативную работу в этом направлении", - заявил Пышный.

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Елена Авраменко имеет более 15 лет опыта работы в сфере внутреннего аудита, в том числе на руководящих должностях, добавили в НБУ.

До назначения на должность директора департамента внутреннего аудита НБУ, Авраменко занимала должность заместителя директора - начальника управления аудита финансово-административной деятельности и денежного обращения этого департамента.

В целом в Нацбанке она работает с декабря 2015 года. До этого работала в банках, в частности в 2010-2015 годах - в АО "УКРСИББАНК" (является частью международной финансовой группы BNP Paribas), сообщили в НБУ.

Экономическая правда