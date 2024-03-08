Нефть растет на фоне повышения спроса

Цены на нефть 8 марта выросли из-за роста спроса в крупнейших потребителях мира, США и Китае, тогда как Федеральная резервная система США дала позитивный сигнал о возможности снижения ставок.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,7%, или на 58 центов, до 83,54 долларов за баррель к 07:00 GMT.

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Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 0,9%, или на 69 центов, до 79,62 доллара.

Отмечается, что оба контракта несколько снизились по сравнению с прошлой неделей, при этом Brent и WTI упали на 0,1% и 0,5% соответственно.

Что повлияло на цены

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Данные Управления энергетической информации показали, что на прошлой неделе запасы бензина в США упали на 4,5 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 4,1 миллиона баррелей. Что больше, чем ожидалось, в знак высокого спроса.

В Китае импорт сырой нефти вырос на 5,1% за первые два месяца 2024 года по сравнению с годом ранее, а потребление топлива в Индии выросло на 5,7% в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне высокой активности заводов в третьем по величине импортере и потребителе нефти в мире.

Оказывая дальнейшую поддержку ценам на нефть, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил накануне, что центральный банк США "недалек" от получения достаточной уверенности в том, что инфляция падает достаточно, чтобы начать снижать процентные ставки.

Экономическая правда