Цены на нефть почти не изменились несмотря на рост спроса в Китае

Нефтяной рынок стабилизировался, удерживая позиции после обнадеживающих данных о торговле из Китая. С одной стороны, Китай продемонстрировал устойчивый рост импорта, что свидетельствует об оживлении спроса на нефть. С другой стороны, ожидания относительно отсрочки снижения процентных ставок в США сдерживают дальнейший рост цен.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Цена фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 8 центов до 82,88 доллара за баррель, а цена фьючерсов на нефть марки WTI в США снизилась на 7 центов до 79,06 долларов за баррель, несмотря на то, что показатели импорта и экспорта Китая превысили прогнозы.

"Данные по торговому балансу Китая является позитивным сигналом для прогнозов спроса на нефтяном рынке", — сказала независимый аналитик из Окленда Тина Тенг.

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Однако она добавила, что на финансовых рынках царит неуверенность, поскольку фондовые рынки на Уолл-стрит снижаются.

Согласно таможенным данным, опубликованным в четверг, крупнейший в мире импортер сырой нефти Китай увеличил импорт на 5,1% в первые два месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до примерно 10,74 миллионов баррелей в день (млн б/с). Это произошло из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы увеличили закупку сырой нефти для удовлетворения спроса на топливо во время празднования Нового года по лунному календарю.

Экспорт нефтепродуктов из Китая за январь-февраль сократился на 30,6% в годовом сравнении до 8,82 миллиона тонн, что уменьшило предложения на мировых рынках.

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Положительные данные по торговле из Китая свидетельствуют о том, что мировая торговля преодолевает трудности, что является обнадеживающим сигналом для политиков, которые пытаются поддержать восстановление экономики.