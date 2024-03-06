Нефть подорожала: дефицит предложения перевесил ожидания по поводу увеличения спроса

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Цены на нефть выросли в среду после продолжительного падения. Это произошло благодаря сокращению добычи основными производителями, что свидетельствует о дефиците предложения. Этот фактор перевесил опасения по поводу роста спроса в Китае и США, двух крупнейших мировых потребителей сырой нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Цена на нефть марки Brent выросла на 27 центов, до 82,31 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate США выросли на 36 центов, до 78,51 доллара за баррель.

Установленный во вторник целевой показатель экономического роста Китая на 2024 год на уровне около 5% не предусматривает масштабных планов стимулирования для поддержки экономики страны, что усилило опасения по поводу возможного отставания роста спроса на черное золото в стране в этом году.

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"Рынок хотел больше деталей по поводу того, как Китай планирует достичь своей целевой нормы роста на 5% в 2024 году, и конкретно надеялся увидеть дальнейшее фискальное расширение, чтобы помочь достичь целевого показателя роста", - сказал Тони Сикамор, рыночный аналитик IG в Сиднее.

По словам Сикамора, рынок ожидает выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла перед Конгрессом в среду и четверг, а также данных о занятости в США в пятницу.

Комментарии Пауэлла и данные о рабочих местах могут дать более четкое направление по процентным ставкам США, а признаки снижения ставки ФРС будут рассматриваться как положительные для экономики и спроса на нефть.

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В то же время, цены на нефть сдержались после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) объявили о сокращении добычи на 2,2 миллиона баррелей в день до конца второго квартала.

Сокращение создало определенный дефицит предложения, особенно на азиатских рынках, вместе с нарушением движения нефтяных танкеров в результате атак хуситов в Красном море.