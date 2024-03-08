Нафта зростає на тлі підвищення попиту

Ціни на нафту 8 березня зросли через зростання попиту в найбільших споживачах світу, США і Китаї, тоді як Федеральна резервна система США дала позитивний сигнал щодо можливості зниження ставок.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent виросли на 0,7%, або на 58 центів, до 83,54 доларів за барель до 07:00 GMT.

Реклама:

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 0,9%, або на 69 центів, до 79,62 долара.

Зазначається, що обидва контракти дещо знизилися порівняно з минулим тижнем, при цьому Brent і WTI впали на 0,1% і 0,5% відповідно.

Що вплинуло на ціни

Реклама:

Дані Управління енергетичної інформації показали, що минулого тижня запаси бензину в США впали на 4,5 мільйона барелів, а запаси дистилятів – на 4,1 мільйона барелів. Що більше, ніж очікувалося, в знак високого попиту.

У Китаї імпорт сирої нафти зріс на 5,1% за перші два місяці 2024 року порівняно з роком раніше, а споживання палива в Індії зросло на 5,7% у лютому порівняно з аналогічним періодом минулого року на тлі високої активності заводів у третьому за величиною імпортері та споживачі нафти в світі.

Надаючи подальшу підтримку цінам на нафту, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив напередодні, що центральний банк США "недалекий" від отримання достатньої впевненості в тому, що інфляція падає достатньо, щоб почати знижувати процентні ставки.

Економічна правда