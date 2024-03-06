Россия во избежания санкций переводит свой танкерный флот под флаги Габона - Reuters

Десятки нефтяных танкеров, которые использует Россия, прекратили плавать под флагами Либерии и Маршалловых островов за последние недели усиления санкций со стороны США. Вместо этого суда начали ходить под флагом Габона.

Об этом сообщает Reuters.

"Это изменение отражает тесную связь между США и компаниями управления флагами Либерии и Маршалловых Островов, штаб-квартиры которых расположены не в их странах, а в Вирджинии, всего в миле от Вашингтона, округ Колумбия, и в пределах юрисдикции санкций США", - пишет агентство.

По словам экспертов по вопросам энергетики и санкций, частое использование этих флагов в прошлом также представляет потенциально длительную уязвимость для российского нефтяного флота, чьи танкеры будут оставаться ответственными за нарушение санкций даже после того, как они перейдут на новый флаг за пределами досягаемости США.

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Коммерческие суда должны быть зарегистрированы или под флагом определенной страны, чтобы убедиться, что они соблюдают международно признанные правила безопасности и охраны окружающей среды.

В декабре 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели лимит цены на экспорт российской нефти в 60 долларов за баррель. Лимит запрещает использование западных морских услуг, когда танкеры перевозят российскую нефть по цене, равной или превышающей лимит. Официальный представитель США, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что реестры флагов Либерии и Маршалловых островов квалифицируются как западные службы.

С октября Министерство финансов США наложило санкции на примерно 41 нефтяной танкер за нарушение предельных цен на нефть, 24 из которых плавали под флагом Либерии, а один - под флагом Маршалловых Островов.

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Почти все остальные танкеры плавали под флагом Габона, включая 12 из 14, на которые Министерство финансов ввело последние санкции 23 февраля.

Из тех танкеров под флагом Габона, которыми пользуется ведущая российская судоходная компания Совкомфлот (SCF), по крайней мере три недавно плавали под флагом Либерии.

По состоянию на начало февраля 42 из 147 танкеров SCF недавно перешли под флаг Габона, преимущественно из Либерии и Панамы.

Министр транспорта Габона Лоик Мудума подтвердил агентству Reuters, что в последнее время многие танкеры покинули либерийский реестр в Габон, и сказал, что Габон исключит их из списка, если будет обнаружено, что они занимаются незаконной деятельностью.

Напоминаем:

Танкеры, которые перевозили российскую нефть все чаще отказываются от транзита из-за западных санкций, которые будут усиливаться.