В феврале через Prozorro заключили договоров на более чем 40 миллиардов

В течение февраля 2024 года заказчики публичных закупок заключили 28 тысяч договоров на 42,8 млрд грн по результатам конкурентных торгов в Prozorro.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

В общем, в прошлом месяце в Prozorro объявили 33,5 тыс. закупок на 74,3 млрд грн. Наибольшие расходы запланировали направить на продукты питания (14 млрд грн), строительство и ремонт дорог (5,7 млрд грн), закупку электроэнергии (5.5 млрд грн), строительство и ремонт зданий (4,8 млрд грн), приобретение лекарств (3,7 млрд грн).

Также через Prozorro объявили 295 закупок БПЛА на 771 млн грн и 4 тендера на возведение фортификационных сооружений на 127 млн грн.

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Напомним:

В феврале в системе "Prozorro" состоялось 27 аукционов по продаже активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Сумма успешных торгов составила более 178,7 млн грн.

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