Блокада на границе грозит украинским компаниям штрафами, отменой заказов и потерей клиентов

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) выразила обеспокоенность ситуацией на польско-украинской границе, где продолжается блокада со стороны поляков. По словам ассоциации, это негативно влияет на деятельность большинства членских компаний, как импортеров, так и экспортеров.

Об этом Европейская Бизнес Ассоциация сообщила "Укринформу".

ЕБА отмечает, что из-за блокады компании испытывают трудности с выполнением обязательств перед заказчиками, что приводит к штрафным санкциям, отмене новых заказов и потере клиентов. Также невозможность импортировать необходимое сырье или комплектующие создает риски для украинских производств.

"Сейчас компании ищут альтернативные логистические маршруты, переориентируются на другие доступные пункты пропуска, однако это влечет за собой существенное удорожание транспортных расходов, а это влияет на себестоимость продукции и ценовую конкурентоспособность компаний", - подчеркнули в ЕБА.

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Ассоциация призывает принять меры на уровне ЕС, чтобы исключить блокирование границы и перекрытие критически важных магистральных путей.

Блокада также имеет негативное влияние на доступ населения в Украине к необходимым товарам и бесперебойную работу предприятий. Поскольку большинство товаров украинских компаний направляются через Польшу транзитом, ситуация негативно влияет и на страны ЕС.

ЕБА отмечает, что кроме поиска альтернативных маршрутов, украинские компании рассматривают возможность переориентации на другие виды транспорта, например, использование контрейлерных поездов.

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