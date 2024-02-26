Поляки продолжают блокировать движение грузовиков на границе: в очередях более 2000 фур

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств на шести пунктах пропуска, в очередях стоят 2200 фур. Больше всего протестующие препятствуют движению грузовиков, следующих из Украины в Польшу.

Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"К сожалению, блокирование движения для грузовых транспортных средств польскими фермерами продолжается. Количество направлений неизменно - это 6. С украинской стороны речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". Совокупно на всех этих направлениях на территории Польши по состоянию на утро в очередях с возможностью проезда в сторону Украины находится где-то 2200 грузовиков", — рассказал он.

По словам спикера ГПСУ, саміе большие очереди напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".

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"Если говорить о последнем направлении, то здесь пересекает границу наименьшее количество грузовиков. За минувшие сутки в сторону Украины проследовали где-то 50 грузовиков. Зато за последние дни польские фермеры не пропускают ни одного грузовика, который следует из Украины в Польшу на этом направлении. И собственно показатели пересечения границы из Украины в Польшу остаются нулевыми", — добавил Демченко.

Также, критически низкие показатели пересечения границы остается в направлении пункта пропуска "Шегини", за минувшие сутки там пересекло границу только 70 грузовиков.

"Всего за час польские фермеры пропускают на каждом из направлений по несколько грузовиков, которые следуют из Польши и в Польшу. Но больше они блокируют движение для грузовиков, которые следуют именно из Украины на территорию этой страны", — подытожил Демченко.

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Напомним:

Польские перевозчики планируют 1 марта возобновить блокирование пунктов пропуска на границе с Украиной после прекращения демонстраций 16 января.

В ночь с 24 на 25 февраля неизвестные лица в Польше высыпали кукурузу из 8 полувагонов, что является четвертым случаем вмешательства в работу железнодорожного транспорта, перевозящего агропродукцию.

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