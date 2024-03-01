Этой зимой Украина привлекала рекордный объем аварийной помощи для энергосистемы - "Укрэнерго"

getty images

Для прохождения зимнего периода без применения графиков отключений Украина привлекала рекордный объем аварийной помощи из ЕС.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время встречи "Итоги отопительного сезона 2023-2024: экономика под обстрелом".

По его словам, вопрос достаточности генерации в энергосистеме сохраняется даже после прохождения зимнего периода.

Кроме того, несмотря на то, что во время прохождения отопительного сезона потребитель не почувствовал проблем с отключениями, время от времени дефицит генерации давал о себе знать.

Реклама:

Отмечается, что Украина этой зимой привлекала рекордный объем аварийной помощи. Глава "Укрэнерго" также отметил, дефицит в энергосистеме может возникнуть не только зимой, ведь его угроза сохраняется и летом, когда проходят плановые ремонты на электростанциях.

Кудрицкий добавил, что чрезвычайно важным является восстановление тех энергоблоков, которые были повреждены в прошлом году.

Также читайте: Худшее уже позади? Как энергетика пережила вторую зиму под атаками россиян

Реклама:

Напомним:

В ноябре европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила возможности для поставок в Украину на 500 МВт до 1 700 МВт.