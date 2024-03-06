OpenAI ответила на иск Маска

Разработчик ChatGPT OpenAI опроверг заявления Илона Маска о том, что стартап отказался от своей начальной миссии по разработке искусственного интеллекта во благо человечества, а не ради прибыли.

Об этом пишет Reuters.

OpenAI заявил в блоге, что намерена ответить на все претензии Маска. На прошлой неделе Маск подал иск против стартапа, соучредителем которого он был, утверждая о нарушении контракта. Маск заявил, что компания, поддерживаемая Microsoft, теперь сосредоточена на том, чтобы зарабатывать деньги.

OpenAI заявил, что Маск хочет, чтобы компания объединилась с производителем электромобилей Tesla (TSLA.O). В OpenAI заявили, что это предложение последовало после того, как Маск и компания решили создать в 2017 году коммерческую компанию, которая будет генерировать капитал для создания искусственного интеллекта (AGI).

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Тогда предприниматель-миллиардер хотел иметь контрольный пакет акций, начальный контроль над советом директоров и являться генеральным директором OpenAI, сообщила компания.

Но OpenAI и Маск не смогли согласиться на условия прибыльности, поскольку стартап считал, что если у любого лица есть абсолютный контроль над фирмой – это против миссии.

В своем иске Маск сказал, что три учредителя OpenAI сначала согласились работать над AGI, концепцией, согласно которой машины могут справляться с задачами, как люди, но таким образом, чтобы "принести пользу человечеству".

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Маск также подтолкнул OpenAI объявить о первоначальном финансировании в 1 миллиард долларов в 2015 году, после того как генеральный директор Сэм Альтман и соучредитель Грег Брокман изначально планировали собрать 100 миллионов долларов.

"Нам грустно, что до этого дошло с кем-то, кем мы глубоко восхищались – с кем-то, кто вдохновил нас на достижение высших целей, потом сказал нам, что мы терпим неудачу, создал конкурента, а потом подал на нас в суд, когда мы начали достигать значительного прогресса на пути к OpenAI", – сказали в OpenAI.

Напомним:

Четверо бывших руководителей Twitter, в том числе бывший исполнительный директор Параг Агравал, подают иск к Илону Маску более 128 миллионов долларов выходного пособия, которое миллиардер удержал от них, когда купил сайт социальной сети.