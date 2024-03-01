Илон Маск подал в суд на компанию-разработчика ChatGPT

Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Он обвиняет их в нарушении учредительного соглашения, поскольку компания начала ставить прибыль выше пользы для человечества.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам Маска, тесные связи OpenAI с корпорацией Microsoft взорвали ее первоначальную миссию – создавать общедоступные технологии, которые не подвергались бы влиянию корпоративных приоритетов.

"Даже сегодня веб-сайт OpenAI Inc. продолжает утверждать, что ее устав состоит в том, чтобы ИИ приносило "пользу всему человечеству". Однако на самом деле OpenAI Inc. превратилась в закрытую дочернюю компанию фактически крупнейшей технологической компании мира - Microsoft", — говорится в иске.

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Маск также критикует произошедшие в прошлом году изменения в руководстве OpenAI. Это был "хаотический" период, когда Альтмана отстранили от должности генерального директора, а затем быстро восстановили в должности при поддержке Microsoft. Маск утверждает, что Альтман, президент OpenAI Грег Брокман и Microsoft сотрудничали, чтобы устранить большинство членов совета директоров стартапа, отвечавших за соблюдение его первоначальной миссии – разработку технологий во благо человечества, пишет агентство.

"Господин Альтман лично избрал новый совет директоров, которому не хватает технических знаний или существенного опыта в управлении ИИ, в отличии от предыдущего совета. В состав нового совета директоров вошли лица с большим опытом работы в коммерческих предприятиях или политике, чем в этике и управлении. Они также, по сообщениям, были "большими поклонниками Альтмана", — говорится в иске.

В иске говорится, что в результате этой реструктуризации OpenAI Inc. отказалась от своей некоммерческой миссии разработки ИИ на благо всего человечества, тем самым передав ее крупной коммерческой корпорации, в которой чрезмерная власть будет "необоснованно сосредоточена".

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Напомним:

Сэм Альтман по решению совета директоров покинул пост CEO OpenAI, а Мира Мурати, действующий технический директор, временно возглавила компанию.

Крупнейшие инвесторы OpenAI, среди которых Microsoft, требовали вернуть Сэма Альтмана в должности генерального директора после неожиданного решения совета директоров уволить его.

20 ноября стало известно, что бывший СЕО OpenAI Сэм Альтман и президент компании Грег Брокман вместе присоединятся к Microsoft, где возглавят новую передовую исследовательскую группу искусственного интеллекта.

Вскоре Альтман вернулся на должность СЕО компании.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует, были ли введены в заблуждение инвесторы OpenAI во время кадрового переворота в прошлом году, когда гендиректор Сэм Альтман временно был отстранен от должности.

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