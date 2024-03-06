OpenAI відповіла на позов Маска 

Розробник ChatGPT OpenAI спростував заяви Ілона Маска про те, що стартап відмовився від своєї початкової місії з розробки штучного інтелекту на благо людства, а не заради прибутку.

Про це пише Reuters.

OpenAI заявив у блозі, що має намір відповісти на всі претензії Маска. Минулого тижня Маск подав позов проти стартапу, співзасновником якого він був, стверджуючи про порушення контракту. Маск заявив, що компанія, яку підтримує Microsoft, тепер зосереджена на тому, щоб заробляти гроші.

OpenAI заявив, що Маск хоче, щоб компанія об’єдналася з виробником електромобілів Tesla (TSLA.O). В OpenAI заявили, що ця пропозиція надійшла після того, як Маск і компанія вирішили створити в 2017 році комерційну компанію, яка буде генерувати капітал для створення штучного інтелекту (AGI).

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Тоді підприємець-мільярдер хотів мати контрольний пакет акцій, початковий контроль над радою директорів і бути генеральним директором OpenAI, повідомила компанія.

Але OpenAI і Маск не змогли погодитися на умови прибутковості, оскільки стартап вважав, що якщо будь-яка особа має абсолютний контроль над фірмою – це проти місії.

У своєму позові Маск сказав, що троє засновників OpenAI спочатку погодилися працювати над AGI, концепцією, згідно з якою машини можуть справлятися із завданнями, як люди, але таким чином, щоб "принести користь людству".

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Маск також підштовхнув OpenAI оголосити про початкове фінансування в 1 мільярд доларів у 2015 році, після того як генеральний директор Сем Альтман і співзасновник Грег Брокман спочатку планували зібрати 100 мільйонів доларів.

"Нам сумно, що до цього дійшло з кимось, ким ми глибоко захоплювалися – з кимось, хто надихнув нас на досягнення вищих цілей, потім сказав нам, що ми зазнаємо невдачі, створив конкурента, а потім подав на нас до суду, коли ми почали досягати значного прогресу на шляху до OpenAI", – сказали у OpenAI.

Нагадаємо:

Четверо колишніх керівників Twitter, у тому числі колишній виконавчий директор Параг Агравал, подають позов до Ілона Маска понад 128 мільйонів доларів вихідної допомоги, яку мільярдер утримав від них, коли купив сайт соціальної мережі/









