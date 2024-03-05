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Дело о нанесении более 170 миллионов убытков "Центрэнерго" компанией Коломойского направили в суд

Вторник, 5 марта 2024, 15:29 - Анастасия Жарикова

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о нанесении более 176 млн грн убытков бывшими должностными лицами ПАО "Центрэнерго" и руководителем частной компании.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Прокурор САП направил в суд дело в отношении бывшего члена Дирекции ПАО "Центрэнерго" и его пособников - бывшего начальника Департамента ПАО "Центрэнерго" и руководителя частной компании. 

В САП указывают, что злоупотребления фигурантов нанесли одному из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли страны более 176 млн грн убытков.

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В 2020 году между ПАО "Центрэнерго" и частной компанией - победителем аукциона ООО "Юнайтед Энерджи" заключены соглашения на закупку электроэнергии. Частная компания осуществила частичный отбор электроэнергии, а потому была обязана уплатить штраф. 

Однако в дальнейшем общество и компания заключили дополнительные соглашения, которые исключили из основных соглашений положения о разрешенных пределах отклонения от объемов отбора электроэнергии в размере 5% от договорного объема. 

Эти изменения позволяли частной компании отбирать любой объем электроэнергии, несмотря на то, что условием проведенных аукционов было гарантированное отобрание договорного объема электроэнергии. 

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В рамках расследования НАБУ и САП было установлено, что указанные дополнительные соглашения были подписаны задним числом и имели целью избежать уплаты штрафа частной компанией за неотбор законтрактованной электроэнергии. 

В результате таких действий, ПАО "Центрэнерго" недополучило дохода на сумму более 176,8 млн грн.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что два экс-чиновника государственного "Центрэнерго" и руководитель связанной с Игорем Коломойским компании "Юнайтед Энерджи" получили подозрения в нанесении "Центрэнерго" ущерба в 176 млн грн.

Центрэнерго авиация суд электроэнергия
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