Дело о нанесении более 170 миллионов убытков "Центрэнерго" компанией Коломойского направили в суд
Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о нанесении более 176 млн грн убытков бывшими должностными лицами ПАО "Центрэнерго" и руководителем частной компании.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Прокурор САП направил в суд дело в отношении бывшего члена Дирекции ПАО "Центрэнерго" и его пособников - бывшего начальника Департамента ПАО "Центрэнерго" и руководителя частной компании.
В САП указывают, что злоупотребления фигурантов нанесли одному из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли страны более 176 млн грн убытков.
В 2020 году между ПАО "Центрэнерго" и частной компанией - победителем аукциона ООО "Юнайтед Энерджи" заключены соглашения на закупку электроэнергии. Частная компания осуществила частичный отбор электроэнергии, а потому была обязана уплатить штраф.
Однако в дальнейшем общество и компания заключили дополнительные соглашения, которые исключили из основных соглашений положения о разрешенных пределах отклонения от объемов отбора электроэнергии в размере 5% от договорного объема.
Эти изменения позволяли частной компании отбирать любой объем электроэнергии, несмотря на то, что условием проведенных аукционов было гарантированное отобрание договорного объема электроэнергии.
В рамках расследования НАБУ и САП было установлено, что указанные дополнительные соглашения были подписаны задним числом и имели целью избежать уплаты штрафа частной компанией за неотбор законтрактованной электроэнергии.
В результате таких действий, ПАО "Центрэнерго" недополучило дохода на сумму более 176,8 млн грн.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что два экс-чиновника государственного "Центрэнерго" и руководитель связанной с Игорем Коломойским компании "Юнайтед Энерджи" получили подозрения в нанесении "Центрэнерго" ущерба в 176 млн грн.