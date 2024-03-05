Справу про завдання понад 170 мільйонів збитків "Центренерго" компанією Коломойського скерували до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу щодо завдання понад 176 млн грн збитків колишніми посадовцями ПАТ "Центренерго" та керівником приватної компанії.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Прокурор САП скерував до суду справу стосовно колишнього члена Дирекції ПАТ "Центренерго" та його пособників – колишнього начальника Департаменту ПАТ "Центренерго" та керівника приватної компанії.

У САП вказують, що зловживання фігурантів завдали одному з найбільших підприємств електроенергетичної галузі країни понад 176 млн грн збитків.

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У 2020 році між ПАТ "Центренерго" та приватною компанією - переможцем аукціону ТОВ "Юнайтед Енерджі" укладено угоди на закупівлю електроенергії. Приватна компанія здійснила частковий відбір електроенергії, а тому була зобов'язана сплатити штраф.

Однак у подальшому товариство та компанія уклали додаткові угоди, які виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення від обсягів відібрання електроенергії у розмірі 5% від договірного обсягу.

Ці зміни дозволяли приватній компанії відбирати будь-який обсяг електроенергії, незважаючи на те, що умовою проведених аукціонів було гарантоване відібрання договірного обсягу електроенергії.

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У межах розслідування НАБУ та САП було встановлено, що указані додаткові угоди були підписані заднім числом та мали на меті уникнення сплати штрафу приватною компанією за невідбір законтрактованої електроенергії.

У результаті таких дій, ПАТ "Центренерго" недоотримало доходу на суму понад 176,8 млн грн.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що два експосадовці державного "Центренерго" та керівник пов’язаної з Ігорем Коломойським компанії "Юнайтед Енерджі" отримали підозри у завданні "Центренерго" збитку у 176 млн грн.