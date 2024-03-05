ЗАЭС пережила восемь полных и одно частичное обесточивание с начала полномасштабной войны
Запорожская атомная электростанция пережила восемь полных и одно частичное обесточивание с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
Пять блэкаутов произошли в 2022 году, а еще три - в 2023 году.
"Каждая такая ситуация является чрезвычайно опасной для ядерной и радиационной безопасности всего континента. Станция в эти часы переходит на питание от дизель-генераторов - и каждый раз начинается обратный отсчет, который может завершиться катастрофой", — отметил председатель правления "Энергоатома" Петр Котин.
Сейчас станция питается только от одной линии электропередачи, и ее повреждение приведет к очередному блэкауту, отмечают в компании.
Напомним:
На оккупированной россиянами Запорожской АЭС не осталось персонала "Энергоатома".