ЗАЭС пережила восемь полных и одно частичное обесточивание с начала полномасштабной войны

Запорожская атомная электростанция пережила восемь полных и одно частичное обесточивание с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Пять блэкаутов произошли в 2022 году, а еще три - в 2023 году.

"Каждая такая ситуация является чрезвычайно опасной для ядерной и радиационной безопасности всего континента. Станция в эти часы переходит на питание от дизель-генераторов - и каждый раз начинается обратный отсчет, который может завершиться катастрофой", — отметил председатель правления "Энергоатома" Петр Котин.

Реклама:

Сейчас станция питается только от одной линии электропередачи, и ее повреждение приведет к очередному блэкауту, отмечают в компании.

Напомним:

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС не осталось персонала "Энергоатома".

Реклама: