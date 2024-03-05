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ЗАЭС пережила восемь полных и одно частичное обесточивание с начала полномасштабной войны

Вторник, 5 марта 2024, 11:45 - Артур Крыжный

Запорожская атомная электростанция пережила восемь полных и одно частичное обесточивание с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Пять блэкаутов произошли в 2022 году, а еще три - в 2023 году.

"Каждая такая ситуация является чрезвычайно опасной для ядерной и радиационной безопасности всего континента. Станция в эти часы переходит на питание от дизель-генераторов - и каждый раз начинается обратный отсчет, который может завершиться катастрофой", — отметил председатель правления "Энергоатома" Петр Котин.

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Сейчас станция питается только от одной линии электропередачи, и ее повреждение приведет к очередному блэкауту, отмечают в компании.

Напомним:

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС не осталось персонала "Энергоатома".

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ЗАЭС энергетика Энергоатом
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Экономическая правда
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