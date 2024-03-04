Оккупанты вывезли с ЗАЭС последних сотрудников "Энергоатома" – Котин

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС не осталось персонала "Энергоатома".

Об этом во время мероприятия, посвященного второй годовщине оккупации ЗАЭС, произошедшей 4 марта 2022 года, заявил и.о. председателя правления компании Петр Котин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Там уже нет нашего опытного персонала. В течение февраля оккупанты вывели последних наших людей, которые сохраняли верность Украине и гарантировали безопасность на станции", - сказал Котин.

По его словам, еще в начале года на АЭС находились 360 работников компании, сейчас доступ к станции им закрыт.

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По информации "Энергоатома", 60% начальников смен энергоблоков (40 человек) покинули временно оккупированную территорию, с 12% (8 человек) Украина разорвала трудовые отношения, 14% (9 человек) россияне заблокировали пропуска и не допускают к рабочим местам из-за отказа подписывать с ними контракты, еще такое же количество рабочих мест остается вакантным.

"То есть у них сейчас осталось только восемь начальников смен - людей, которые непосредственно отвечают за ядерную и радиационную безопасность", - отметил Котин.

Он подчеркнул, что теперь на ЗАЭС российский персонал, но он не может надежно эксплуатировать станцию.

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"Атомные блоки на ЗАЭС прошли модернизацию, проекты существенно отличаются от российских, и эксплуатировать их российский персонал, который не прошел лицензирование в соответствии с украинским законодательством, надежно не может.

Кроме того, там набран персонал из близлежащих городов, поселков, который вообще не понимает, что такое атомная станция - они ее издалека видели", - заявил глава "Энергоатома".

По данным компании, на начало 2022 года на станции работали почти 9 тыс. работников.

Напоминаем:

Гендиректор Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 5 марта встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой, в частности, планирует узнать его видение дальнейшей работы и обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Срок годности ядерного топлива, которое используется в реакторах ЗАЭС, скоро истечет. Проблема осложняется тем, что его некому заменить в случае необходимости.

Экономическая правда