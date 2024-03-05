ЗАЕС пережила вісім повних і одне часткове знеструмлення з початку повномасштабної війни

Запорізька атомна електростанція пережила вісім повних і одне часткове знеструмлення з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

П'ять блекаутів сталися у 2022 році, а ще три – у 2023 році.

"Кожна така ситуація є надзвичайно небезпечною для ядерної та радіаційної безпеки всього континенту. Станція у ці години переходить на живлення від дизель-генераторів – і щоразу починається зворотний відлік, який може завершитись катастрофою", – наголосив голова правління "Енергоатома" Петро Котін.

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Наразі станція живиться лише від однієї лінії електропередачі, і її пошкодження призведе до чергового блекауту, зазначають у компанії.

Нагадаємо:

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС не залишилося персоналу "Енергоатома".

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