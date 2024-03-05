ЗАЕС пережила вісім повних і одне часткове знеструмлення з початку повномасштабної війни
Запорізька атомна електростанція пережила вісім повних і одне часткове знеструмлення з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
П'ять блекаутів сталися у 2022 році, а ще три – у 2023 році.
"Кожна така ситуація є надзвичайно небезпечною для ядерної та радіаційної безпеки всього континенту. Станція у ці години переходить на живлення від дизель-генераторів – і щоразу починається зворотний відлік, який може завершитись катастрофою", – наголосив голова правління "Енергоатома" Петро Котін.
Наразі станція живиться лише від однієї лінії електропередачі, і її пошкодження призведе до чергового блекауту, зазначають у компанії.
Нагадаємо:
На окупованій росіянами Запорізькій АЕС не залишилося персоналу "Енергоатома".