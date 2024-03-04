ЕС оштрафовал Apple на 2 миллиарда долларов за нарушение антимонопольного законодательства

Впервые в истории Европейский Союз оштрафовал компанию Apple на 1,84 миллиарда евро (2 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства.

Об этом сообщает издание CNN.

"В понедельник блок объявил, что наложит этот штраф - первое в истории антимонопольное наказание на американского технологического гиганта - за то, что он препятствовал конкурирующим музыкальным потоковым сервисам, таким как Spotify, сообщать пользователям iPhone, что они могут найти более дешевые способы подписки за пределами магазина приложений Apple", — пишет издание.

Маргрет Вестагер, комиссар ЕС по вопросам конкуренции и цифровых технологий, заявила, что Apple "злоупотребляет своим доминирующим положением" как дистрибьютор приложений для потокового прослушивания музыки, добавив, что европейские потребители не имеют "свободного выбора относительно того, где, как и по каким ценам покупать подписки на потоковое прослушивание музыки".

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"Это незаконно, и это повлияло на миллионы европейских потребителей", — заявила Вестагер на пресс-конференции.

Apple ответила, что решение Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, было принято, несмотря на то, что "она не смогла обнаружить никаких достоверных доказательств ущерба, нанесенного потребителям, и игнорирует реалии рынка, который процветает, является конкурентным и быстро растет".

В заявлении компании говорится о том, что разработчики приложений "конкурируют на равных условиях" в магазине приложений Apple.

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Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование против Apple в 2020 году после того, как Spotify подал жалобу на Apple в предыдущем году, обвинив ее в несправедливом ущемлении своих конкурентов.

В жалобе говорилось, что Apple требовала от шведского музыкального стримера и других поставщиков контента платить 30% сбора за покупки, совершенные через внутреннюю платежную систему Apple, тогда как ее собственный сервис Apple Music не должен был платить этот сбор. Spotify также заявил, что Apple запретила ему делиться информацией о соглашениях о подписке с клиентами, которые пользуются iPhone.

По словам Spotify, Apple является "одним из крупнейших продавцов смартфонов", а ее операционная система для смартфонов "является единственным способом предложить наше приложение любому, у кого есть iPhone".

Напомним:

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена наложить штраф на технологического гиганта Apple за монопольное поведение на рынке стриминговой музыки по жалобе Spotify. Однако, сумма штрафа составляла тогда 500 миллионов евро.