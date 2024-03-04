ЄС оштрафував Apple на 2 мільярди доларів за порушення антимонопольного законодавства

Вперше в історії Європейський Союз оштрафував компанію Apple на 1,84 мільярда євро (2 мільярди доларів) за порушення антимонопольного законодавства.

Про це повідомляє видання CNN.

"У понеділок блок оголосив, що накладе цей штраф - перше в історії антимонопольне покарання на американського технологічного гіганта - за те, що він перешкоджав конкуруючим музичним потоковим сервісам, таким як Spotify, повідомляти користувачам iPhone, що вони можуть знайти дешевші способи підписки за межами магазину додатків Apple", - пише видання.

Маргрет Вестагер, комісар ЄС з питань конкуренції та цифрових технологій, заявила, що Apple "зловживає своїм домінуючим становищем" як дистриб'ютор додатків для потокового прослуховування музики, додавши, що європейські споживачі не мають "вільного вибору щодо того, де, як і за якими цінами купувати підписки на потокове прослуховування музики".

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"Це незаконно, і це вплинуло на мільйони європейських споживачів", - заявила Вестагер на пресконференції.

Apple відповіла, що рішення Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, було прийнято, попри те, що "вона не змогла виявити жодних достовірних доказів шкоди, завданої споживачам, і ігнорує реалії ринку, який процвітає, є конкурентним і швидко зростає".

У заяві компанії йдеться про те, що розробники додатків "конкурують на рівних умовах" в магазині додатків Apple.

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Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування проти Apple у 2020 році після того, як Spotify подав скаргу на Apple у попередньому році, звинувативши її в несправедливому ущемленні своїх конкурентів.

У скарзі йшлося про те, що Apple вимагала від шведського музичного стримера та інших постачальників контенту сплачувати 30% збору за покупки, здійснені через внутрішню платіжну систему Apple, тоді як її власний сервіс Apple Music не повинен був сплачувати цей збір. Spotify також заявив, що Apple заборонила йому ділитися інформацією про угоди про підписку з клієнтами, які користуються iPhone.

За словами Spotify, Apple є "одним з найбільших продавців смартфонів", а її операційна система для смартфонів "є єдиним способом запропонувати наш додаток будь-кому, хто має iPhone".

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Раніше повідомлялося, що Європейська комісія має намір накласти штраф на технологічного гіганта Apple за монопольну поведінку на ринку стрімінгової музики за скаргою Spotify. Проте, сума штрафу складала тоді 500 мільйонів євро.