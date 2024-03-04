Шмигаль анонсував скорочення третини міністерств

У рамках реформи уряду планується скоротити кількість міністерств на третину.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції.

"Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - сказав глава Кабміну.

За його словами, влада також працює над створенням сильного Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні, адміністративні функції.

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"Міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері", - пояснив він.

Також Центр уряду буде швидко готувати документи для того чи іншого міністерства

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