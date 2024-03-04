Шмигаль анонсував скорочення третини міністерств
У рамках реформи уряду планується скоротити кількість міністерств на третину.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції.
"Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - сказав глава Кабміну.
За його словами, влада також працює над створенням сильного Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні, адміністративні функції.
"Міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері", - пояснив він.
Також Центр уряду буде швидко готувати документи для того чи іншого міністерства
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