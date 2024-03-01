Правительство увеличило грант на высадку одного гектара винограда до более 300 тысяч

Кабинет Министров Украины внес изменения в программу "єРобота", увеличив размер безвозвратных грантов на высадку садов и виноградников.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теперь можно получить до 330 тысяч грн на гектар высадки винограда, что на 105 тысяч грн больше, чем раньше. Максимальная сумма гранта составляет 10 млн. грн.

Деньги не нужно будет возвращать, но при условии выполнения всех требований программы. Главная из них – это создание новых рабочих мест.

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Напомним:

В этом году из бюджета на стимулирование экономической активности и помощь украинским предпринимателям правительство выделит около 40 млрд грн.