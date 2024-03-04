В 2023 году количество поддельных гривен уменьшилось - НБУ

В 2023 году уровень подделки банкнот гривны оставался низким, на уровне 2,1 штуки на 1 миллион настоящих банкнот. В 2022 году количество поддельных банкнот составило 2,2 штуки на миллион настоящих.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"В прошлом году на 1 миллион штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,1 поддельной банкноты (по итогам 2022 года - около 2,2 банкноты)", — сообщается в пресс-службе.

Чаще всего в 2023 году подделывали банкноты старого образца, в частности большинство (93%) изъятых из обращения подделок приходилась на банкноты трех номиналов:

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200 грн (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы);

500 грн (24% и 41% соответственно);

100 грн (8% и 3% соответственно).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты гривны составляли лишь 7%. По результатам мониторинга 2023 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 18% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины. Соответственно на 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составило лишь 0,4 банкноты.

Уровень подделки банкнот иностранной валюты в прошлом году также был низким. За 2023 год в Украине изъяли из обращения менее семисот поддельных банкнот иностранной валюты (в 2022 году - около шестисот).

Среди них преобладали доллары США - 97% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. На банкноты евро приходилось лишь 3% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

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Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов: