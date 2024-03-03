НБУ купил наибольшее количество валюты на межбанке с начала года

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Национальный банк Украины за неделю с 26 февраля по 1 марта купил почти 30 млн долл, что является наибольшим показателем с начала 2024 года и продал 321 млн долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 26 февраля по 1 марта Нацбанк продал 320,9 млн долл, что на 327,9 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом, было куплено 29,6 млн долл, что на 28,63 млн долл больше, чем неделей ранее.

Всего с начала года Нацбанк продал 4,1 млрд долл, тогда как купил 47,9 млн долл.

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

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За неделю с 19.02, до 23.02 2024 года Национальный банк продал 648,8 миллиона долларов, что является самым высоким показателем с начала 2024 года, а купил - 0,97 млн долл.