НБУ определил важные объекты платежной инфраструктуры: присоединились новые системы

Национальный банк по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

Также к категории важных платежных систем отнесены шесть платежных систем:

Реклама:

"MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;

"Visa", Visa International Service Association, США;

"NovaPay", ООО "НоваПей", Украина;

"PrivatMoney", АО КБ "ПриватБанк", Украина;

"MONEYCOM", ООО "СВИФТ ГАРАНТ", Украина;

"Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система", Украина.

В НБУ подчеркнули, что платежные системы "PrivatMoney" и "MONEYCOM" являются новыми в перечне по сравнению с 2022 годом.

Также по итогам деятельности в 2023 году определены важные участники системно важных и важных платежных систем:

АО КБ "ПриватБанк" (СЭП НБУ, "MasterCard", "Visa");

АО "ПУМБ" ("PrivatMoney");

ООО "ФК "КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ" ("Финансовый мир").

Важными технологическими операторами платежных услуг определили ООО "ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ", ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "ТАС ЛИНК".

Реклама:

"Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется регулятором в соответствии с международной практикой для повышения их надежности и эффективности, а также приведения их деятельности в соответствие с международными стандартами оверсайта", - пояснили в регуляторе.

Экономическая правда