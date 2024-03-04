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НБУ определил важные объекты платежной инфраструктуры: присоединились новые системы

Понедельник, 4 марта 2024, 12:17 - Анастасия Жарикова

Национальный банк по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине. 

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

Также к категории важных платежных систем отнесены шесть платежных систем:  

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  • "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;
  • "Visa", Visa International Service Association, США;
  • "NovaPay", ООО "НоваПей", Украина;
  • "PrivatMoney", АО КБ "ПриватБанк", Украина;
  • "MONEYCOM", ООО "СВИФТ ГАРАНТ", Украина;
  • "Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система", Украина.

В НБУ подчеркнули, что платежные системы "PrivatMoney" и "MONEYCOM" являются новыми в перечне по сравнению с 2022 годом. 

Также по итогам деятельности в 2023 году определены важные участники системно важных и важных платежных систем:  

  • АО КБ "ПриватБанк" (СЭП НБУ, "MasterCard", "Visa");
  • АО "ПУМБ" ("PrivatMoney");
  • ООО "ФК "КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ" ("Финансовый мир").

Важными технологическими операторами платежных услуг определили ООО "ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ", ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "ТАС ЛИНК". 

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"Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется регулятором в соответствии с международной практикой для повышения их надежности и эффективности, а также приведения их деятельности в соответствие с международными стандартами оверсайта", - пояснили в регуляторе.

Экономическая правда

НБУ инфрастуктура
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