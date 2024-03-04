НБУ определил важные объекты платежной инфраструктуры: присоединились новые системы
Национальный банк по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины", - говорится в сообщении.
Также к категории важных платежных систем отнесены шесть платежных систем:
- "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;
- "Visa", Visa International Service Association, США;
- "NovaPay", ООО "НоваПей", Украина;
- "PrivatMoney", АО КБ "ПриватБанк", Украина;
- "MONEYCOM", ООО "СВИФТ ГАРАНТ", Украина;
- "Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система", Украина.
В НБУ подчеркнули, что платежные системы "PrivatMoney" и "MONEYCOM" являются новыми в перечне по сравнению с 2022 годом.
Также по итогам деятельности в 2023 году определены важные участники системно важных и важных платежных систем:
- АО КБ "ПриватБанк" (СЭП НБУ, "MasterCard", "Visa");
- АО "ПУМБ" ("PrivatMoney");
- ООО "ФК "КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ" ("Финансовый мир").
Важными технологическими операторами платежных услуг определили ООО "ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ", ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "ТАС ЛИНК".
"Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется регулятором в соответствии с международной практикой для повышения их надежности и эффективности, а также приведения их деятельности в соответствие с международными стандартами оверсайта", - пояснили в регуляторе.
Экономическая правда