У 2023 році кількість підроблених гривень зменшилася - НБУ

У 2023 році рівень підроблення банкнот гривні залишався низьким, на рівні 2,1 штуки на 1 мільйон справжніх банкнот. У 2022 році кількість підроблених банкнот склала 2,2 штуки на мільйон справжніх.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

"Торік на 1 мільйон штук справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підробленої банкноти (за підсумками 2022 року – близько 2,2 банкноти)", - йдеться у повідомленні.

Найчастіше у 2023 році підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів:

Реклама:

200 грн (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми);

500 грн (24% та 41% відповідно);

100 грн (8% та 3% відповідно).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні становили лише 7%. За результатами моніторингу 2023 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 18% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. Відповідно на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,4 банкноти.

Рівень підроблення банкнот іноземної валюти торік також був низьким. За 2023 рік в Україні вилучили з обігу менше ніж сімсот підроблених банкнот іноземної валюти (у 2022 році – близько шестисот).

Серед них переважали долари США – 97% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро припадало лише 3% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

Реклама:

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів: