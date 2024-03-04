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У 2023 році кількість підроблених гривень зменшилася - НБУ

Понеділок, 4 березня 2024, 12:40 - Артур Крижний

У 2023 році рівень підроблення банкнот гривні залишався низьким, на рівні 2,1 штуки на 1 мільйон справжніх банкнот. У 2022 році кількість підроблених банкнот склала 2,2 штуки на мільйон справжніх.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

"Торік на 1 мільйон штук справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підробленої банкноти (за підсумками 2022 року – близько 2,2 банкноти)", - йдеться у повідомленні.

Найчастіше у 2023 році підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів:

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  • 200 грн (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми);
  • 500 грн (24% та 41% відповідно);
  • 100 грн (8% та 3% відповідно).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні становили лише 7%. За результатами моніторингу 2023 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 18% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. Відповідно на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,4 банкноти.

Рівень підроблення банкнот іноземної валюти торік також був низьким. За 2023 рік в Україні вилучили з обігу менше ніж сімсот підроблених банкнот іноземної валюти (у 2022 році – близько шестисот).

Серед них переважали долари США – 97% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро припадало лише 3% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

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Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

  • 100 та 50 доларів США (92% та 7% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США);
  • 50 та 200 євро (39% та 30% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

НБУ гривня
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