Обвал моста в Балтиморе блокировал один из крупнейших портов США
26 марта в Балтиморе штат Мэриленд, после контакта с большим торговым судном, обвалился мост Фрэнсиса Скотта Ки, после чего был закрыт порт города.
Об этом сообщает Reuters.
Город Балтимор находится в 50 километрах от столицы США, города Вашингтон. По данным порта города, он является самым загруженным портом США для автомобильных перевозок, например в 2022 году он обработал более 750 000 транспортных средств.
26 декабря, судно Dali длиной 288,95 м, длиной с три футбольных поля испытало мгновенную потерю тяги и бросило якоря в рамках аварийных процедур перед столкновением, сообщила его управляющая компания, Synergy Marine Pte Ltd. После этого, корабль столкнулся с одной из опор моста Фрэнсиса Скотта Ки.
Как сообщают, судно двигалось под флагом Сингапура, 22 члена экипажа в результате инцидента погибли.
Береговая охрана США сообщила об обрушении в 1:27 ночи и развернула экипажи для активной поисково-спасательной миссии.
Губернатор Мэриленда отметил, что мост Фрэнсиса Скотта Ки, который был открыт в 1977 году отвечал всем нормам безопасности и не находился в аварийном состоянии.
По словам министра транспорта штата Мэриленд Пола Видефельда, рабочие бригады ремонтировали ямы на мосту во время обвала, и на месте обвала обнаружили транспортные средства под водой, глубина которой в тот момент составляла около 15 метров.
Praying for Baltimore tonight.— Umer Khayam (@KhayamTV) March 26, 2024
This is terrifying.#baltimorebridge pic.twitter.com/Zjs9WnprVf
Катастрофа, произошедшая во вторник, может стать худшим обрушением мостов в США с 2007 года, когда мост I-35W в Миннеаполисе упал в реку Миссисипи, в результате чего погибло 13 человек.
Мост был объездным путем для автомобилей, объезжающих порт Балтимора, а также одним из основных путей из Нью-Йорка в Вашингтон, интенсивность движения по нему составляла 31 000 автомобилей в день или 11,3 миллиона транспортных средств в год.
На момент открытия в 1977 году мост стоил около 60 миллионов долларов.
Экономическая правда