Обвал моста в Балтиморе блокировал один из крупнейших портов США

26 марта в Балтиморе штат Мэриленд, после контакта с большим торговым судном, обвалился мост Фрэнсиса Скотта Ки, после чего был закрыт порт города.

Об этом сообщает Reuters.

Город Балтимор находится в 50 километрах от столицы США, города Вашингтон. По данным порта города, он является самым загруженным портом США для автомобильных перевозок, например в 2022 году он обработал более 750 000 транспортных средств.

26 декабря, судно Dali длиной 288,95 м, длиной с три футбольных поля испытало мгновенную потерю тяги и бросило якоря в рамках аварийных процедур перед столкновением, сообщила его управляющая компания, Synergy Marine Pte Ltd. После этого, корабль столкнулся с одной из опор моста Фрэнсиса Скотта Ки.

Как сообщают, судно двигалось под флагом Сингапура, 22 члена экипажа в результате инцидента погибли.

Береговая охрана США сообщила об обрушении в 1:27 ночи и развернула экипажи для активной поисково-спасательной миссии.

Губернатор Мэриленда отметил, что мост Фрэнсиса Скотта Ки, который был открыт в 1977 году отвечал всем нормам безопасности и не находился в аварийном состоянии.

По словам министра транспорта штата Мэриленд Пола Видефельда, рабочие бригады ремонтировали ямы на мосту во время обвала, и на месте обвала обнаружили транспортные средства под водой, глубина которой в тот момент составляла около 15 метров.

