Обвал мосту у Балтиморі блокував один з найбільших портів США
26 березня у Балтіморі штат Мериленд, після контакту з великим торговим судном, обвалився міст Френсіса Скотта Кі, після чого був закритий порт міста.
Про це повідомляє Reuters.
Місто Балтімор знаходиться в 50 кілометрах від столиці США, міста Вашингтон. За даними порту міста, він є найбільш завантаженим портом США для автомобільних перевезень, наприклад у 2022 році він обробив понад 750 000 транспортних засобів.
26 грудня, судно Dali довжиною 288,95 м, завдовжки з три футбольних поля зазнало миттєвої втрати тяги і кинуло якорі в рамках аварійних процедур перед зіткненням, повідомила його керуюча компанія, Synergy Marine Pte Ltd. Після цього, корабель зіткнувся з однією з опор мосту Френсіса Скотта Кі.
Як повідомляють, судно рухалось під прапором Сінгапуру, 22 члени екіпажу в результаті інциденту загинули.
Берегова охорона США повідомила про обвалення о 1:27 ночі і розгорнула екіпажі для активної пошуково-рятувальної місії.
Губернатор Меріленду зазначив, що міст Френсіса Скотта Кі, який був відкритий у 1977 році відповідав усім нормам безпеки та не знаходився в аварійному стані.
За словами міністра транспорту штату Меріленд Пола Відефельда, робочі бригади ремонтували ями на мосту під час обвалу, і на місці обвалу виявили транспортні засоби під водою, глибина якої в той момент становила близько 15 метрів.
Praying for Baltimore tonight.— Umer Khayam (@KhayamTV) March 26, 2024
This is terrifying.#baltimorebridge pic.twitter.com/Zjs9WnprVf
Катастрофа, що сталася у вівторок, може стати найгіршим обваленням мостів у США з 2007 року, коли міст I-35W у Міннеаполісі впав у річку Міссісіпі, в результаті чого загинуло 13 людей.
Міст був обʼїзним шляхом для автомобілів, що оминали порт Балтімора, а також одним з основних шляхів з Нью-Йорка до Вашингтона, інтенсивність руху на ньому складала 31 000 автомобілів на день або 11,3 мільйона транспортних засобів на рік.
На момент відкриття у 1977 році міст коштував близько 60 мільйонів доларів.
Економічна правда