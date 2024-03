Обвал мосту у Балтиморі блокував один з найбільших портів США

26 березня у Балтіморі штат Мериленд, після контакту з великим торговим судном, обвалився міст Френсіса Скотта Кі, після чого був закритий порт міста.

Про це повідомляє Reuters.

Місто Балтімор знаходиться в 50 кілометрах від столиці США, міста Вашингтон. За даними порту міста, він є найбільш завантаженим портом США для автомобільних перевезень, наприклад у 2022 році він обробив понад 750 000 транспортних засобів.

26 грудня, судно Dali довжиною 288,95 м, завдовжки з три футбольних поля зазнало миттєвої втрати тяги і кинуло якорі в рамках аварійних процедур перед зіткненням, повідомила його керуюча компанія, Synergy Marine Pte Ltd. Після цього, корабель зіткнувся з однією з опор мосту Френсіса Скотта Кі.

Реклама:

Як повідомляють, судно рухалось під прапором Сінгапуру, 22 члени екіпажу в результаті інциденту загинули.

Берегова охорона США повідомила про обвалення о 1:27 ночі і розгорнула екіпажі для активної пошуково-рятувальної місії.

Губернатор Меріленду зазначив, що міст Френсіса Скотта Кі, який був відкритий у 1977 році відповідав усім нормам безпеки та не знаходився в аварійному стані.

Реклама:

За словами міністра транспорту штату Меріленд Пола Відефельда, робочі бригади ремонтували ями на мосту під час обвалу, і на місці обвалу виявили транспортні засоби під водою, глибина якої в той момент становила близько 15 метрів.

Praying for Baltimore tonight.

This is terrifying.#baltimorebridge pic.twitter.com/Zjs9WnprVf