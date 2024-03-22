Только 1% заявок на "єОселю" получили льготные кредиты – Опендатабот

Программа "єОселя" работает уже почти 1,5 года и за это время зафиксировано около 600 тысяч заявок на льготную ипотеку. Однако кредит получает лишь 1% от поданных заявлений.

Об этом сообщает платформа Опендатабот.

По данным Укрфинжилья, 44% всех выданных кредитов по программе приходится на Ощадбанк. При этом почти половина кредитов выдана в Киеве и Киевской области.

"576 303 заявки было подано украинцами на льготное кредитование жилья за полтора года работы программы еОселя. Только по 1% от поданных заявок получили кредиты. 7 605 кредитов на сумму более 11,6 млрд грн было выдано по состоянию на конец февраля 2024 года.

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Сейчас только 1 заявка из 76 поданных получает кредитование жилья по программе", - говорится в сообщении.

Всего по программе еОселя работает 7 банков. Пять из которых государственные - Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сенс банк и два с частным капиталом - Глобус и Скай банк.

Чаще всего льготные кредиты на жилье выдают в Ощадбанке - 44% или почти каждый второй выданный кредит.

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97% от всех выданных кредитов приходится на 3 банка: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) и Укргазбанк (23%).

Средняя сумма кредита по программе єОселя составляет 1,5 млн грн. Большинство кредитов - почти половину или 45% - выдают в Киеве и Киевской области.

Экономическая правда