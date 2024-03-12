На прошлой неделе украинцы получили ипотечных кредитов на почти 300 миллионов

На прошлой неделе по программе "єОселя" украинцы получили 173 кредита на сумму 282 миллиона гривен. С начала 2024 года — 1650 кредитов почти на 3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Так, от старта правительственной программы общая сумма выданных ипотечных кредитов составила 12,2 млрд. гривен.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе "єОселя" 173 кредита на 282 млн грн, среди которых:

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кредиты под 3% получили 90 военнослужащих и силовиков, 24 педагога, 9 медиков и 4 ученых;

кредиты под 7% получили 39 украинцев без собственного жилья, 2 ВПЛ и 5 ветеранов.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (134 кредита), в то же время 31 украинец взял кредит на покупку квартиры у застройщика, 8 - квартиры в возводимом доме.